Antalya'da Kurban Bayramı öncesi sahillerde yoğunluk

KURBAN Bayramı tatili öncesi Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor. 36 dereceyi bulan sıcakta tatilcilerin bazıları denize girerken bazıları da sahilde güneşlendi.

Turizm kenti Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk dikkati çekiyor. Günler öncesinden 5 yıldızlı otelleri dolduran tatilciler, 9 günlük tatil boyunca kentin ünlü sahillerinde güneşin ve denizin keyfini sürecek. Hafta sonu tatilini de Kurban Bayramı tatiliyle birleştiren yerli tatilciler kentin ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kent sakinleri ve yabancı tatilcilerle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk gözlendi. Bazı tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarak serinlerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilciler de sahil bandında bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine gören kentte bugün hava sıcaklığı 36, nem oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü. Nem düşük olunca Beydağları da net şekilde görüldü.