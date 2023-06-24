Antalya'da Kurban Bayramı öncesi sahillerde yoğunluk

Antalya'da hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, Kurban Bayramı'ndan önceki hafta sonunda, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Antalya'da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, Kurban Bayramı'ndan önceki hafta sonunda, serinlemek isteyenler Konyaaltı ve Lara sahillerine akın etti.

Sahile gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bir bölümü ise güneşlenmeyi tercih etti.

Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Gençlerden bir kısmı da kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.