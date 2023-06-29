Antalya'da Kurban Bayramı'nda Sahillerde Yoğunluk

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya'ya gelen yerli turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı ve Lara plajlarını doldurdu. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü kentte, Lara sahiline gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi.