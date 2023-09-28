Antalya'da Korsan Turist Taşımacılığına Cezai İşlem

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan turist taşımacılığı yapıldığı ihbarı harekete geçen ekipler, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen ve içerisinde 2 kadın turist bulunan araç 15 günlüğüne trafikten men edilirken, araç sürücüsü ve araç sahibine 8 bin 192 TL para cezası kesildi. Araca binmekte ısrar eden bir turist ile Türkçe anlaşmaya çalışan araç sürücüsü "Bugün yok. Polis beni yakaladı. Yapacak bir şey yok" diye konuşurken, polisin kendisini yakaladığını anlatabilmek için ellerini kelepçelenmiş gibi gösterdiği görüldü.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun Mahallesi'nde Manavgat Çevreyolu üzerinde bulunan alışveriş merkezine hususi araçlarla korsan taşımacılık yapılmak suretiyle turist getirildiği ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Alışveriş merkezi önüne gelen trafik ekipleri, şikayete konu 34 DZM 021 plakalı hafif ticari araç içerisinde alışverişini yapmış, ellerinde poşetler bulunan 2 kadın turist olduğunu belirledi. Araç sürücüsü Mehmet Emin Ü.'den aracın evraklarını isteyen trafik polisleri, araç sürücüsüne hususi araç ile turist taşımacılığı yapılamayacağını belirtirken, araç sürücüsü aracın sahibi olan firmanın deri mağazası olduğunu, bu turistleri para karşılığı değil deri mağazasının müşterisi olduğu için alışveriş merkezine getirdiklerini, bu işten ticari bir kazançlarının olmadığını iddia etti. Araç sahibinin ceza uygulanmaması için çabaları sonuç vermezken, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen hafif ticari araç 15 günlüğüne trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 8 bin 192 TL para cezası uygulandı.

"Polis beni yakaladı"

Trafik polislerinin cezai işlem uygulaması sırasında aracın yanına gelen çok sayıda turist araca binmek isterken, yabancı dilinin olmadığını belirten ve gülmeyi ihmal etmeyen araç sürücüsü Mehmet Emin Ü. turistlere, "Bugün taşıma yok, polis beni yakaladı. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Araç sürücüsünün cep telefonundan görüntülü aradığı bir kişiye sürekli trafik polislerini göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Trafik polislerinin işlem yaptığı sırada telefonla bir yerleri arayan araç sürücüsü, kendisinin yakalandığını belirterek turistleri götürmek için araç göndermelerini istedi. Trafik polislerinin olay yerinden ayrılmasının ardından yakalanan araçla aynı renk ve modelde bir başka aracın turistleri götürmek üzere geldiği gözlendi. Araç içerisinde üzerinde TİP yazan bahşiş kutusunun olması dikkatlerden kaçmadı. - ANTALYA