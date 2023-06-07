Antalya'da Köpek Kazası: Otomobil Bariyere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, savrularak köprünün bariyerlerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Meryem Ç. yaralandı.

Kaza, saat 02.50 sıralarında D-400 Karayolu üzerinde bulunan Gazipaşa Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa istikametinden Anamur'a doğru seyir halinde olan Meryem Ç.'nin kullandığı 07 ABV 846 plakalı otomobil seyir halindeyken Ekmel Mahallesi'ne geldiği sırada önüne köpek çıkınca, köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak köprünün bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Meryem Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA