Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yan yatan kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Arpasuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 646 sokak üzerinden hareket halinde bulunan Tamer Aslan (61) kontrolündeki Skoda marka 07 MGJ 12 plakalı otomobil ile Arapsuyu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Hasan Uludağlı (25), yönetimdeki 34 DKM 11 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan kamyonet yan yatarak sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada sürücüler kendi imkanları ile araçlarından çıktı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan araç sürücüleri durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, hastaneye gitmek istemediler. Polis ekipleri ise trafiğe kapanan cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA