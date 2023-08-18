Antalya'da Kontrolsüz Kavşakta Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Antalya'da manzara izledikten sonra otomobiliyle dönüşe geçen şahıs, kontrolsüz kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada takla atan araçtaki bir kişi yaralanırken, mahalle sakinleri çok sayıda kazanın olduğu kavşağa önlem alınmasını istedi.

Kaza, saat 12.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2069 Sokak içindeki bir kavşakta meydana geldi. Bir iş için Adana'dan Antalya'ya gelen Ceyhan Saraçoğlu, falezler üzerinde manzara izledikten sonra 01 ANY 833 plakalı otomobile cuma namazı için dönüşe geçti. Saraçoğlu, kavşak sisteminden geçtiği sırada Özgen R. idaresindeki 07 DV 737 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Özgen R.'nin otomobili takla atarak ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Özgen R., ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ceyhan Saraçoğlu ve yanındaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazada ağır hasar alan iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"Manzara resmi çektik"

Aracının ağır hasar alması karşısında büyük üzüntü yaşayan Ceyhan Saraçoğlu, "Yolu bitirmek üzereyken bana vurdu. Biz 3 kişiydik. Adana'dan Antalya'ya bir iş için gelmiştik. Falezler üzerinden bir manzara resmi çektik, sonra camiye doğru gidiyorduk. Yavaş yavaş geçiyorduk, yolu bitirmeye yakından pat diye vurdu. Arabam ağır hasarlı" dedi.

"Önlem istedi"

Bölgede sık sık kaza yaşanmasına tepki gösteren Dilek Yavuz, "'Dur' işaretine olmasına rağmen araçlar duramıyorlar. Burada ortaya bir ada yapmak gerekiyor ya da rampa lazım. Geçen ay 3 kaza oldu. Sürekli kaza oluyor, tedirgin durumdayız. Çocuklarımın bile o yolu kullanmamasını istiyorum. Gelenler yabancı olduğu için 'dur' işaretini de görmüyor. Fark etmiyor daha doğrusu, çok kaza oluyor. Geçen evin bahçesine arabanın biri düştü. Yabancılar bu levhayı fark edemiyor. Ortaya bir ada yapılırsa herkes sırasını bilir" diye konuştu. - ANTALYA