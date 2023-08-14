Antalya'da Konaklayan Turistler Tahtalı Dağı'nda Meteor Yağmurunu Gözlemledi

Antalya'da konaklayan yerli ve yabancı turistler, Tahtalı Dağı'nda gerçekleştirilen özel etkinlikle 'Perseid meteor yağmuru'nu izledi. Etkinlikte, astronomi meraklıları meteorları gözlemleme şansı yakaladı ve bilgi aldı.

Antalya'da konaklayan yerli ve yabancı turistler, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nda "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.

Lara Barut Collection ve Acanthus Cennet Barut Collection ile National Geographic Türkiye iş birliğiyle, meteor yağmurunu izlemek isteyen otel misafirlerine özel etkinlik gerçekleştirildi.

Tahtalı Dağı'nda yapılan etkinlikte, astronomi meraklıları meteorların en görkemli gösterilerinden biri olarak nitelenen "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemleme şansı yakaladı.

Etkinliğe katılanlar, astronom Erdem Aytekin ve doğa bilimci Hüseyin Çağlar İnce'den meteor yağmurları hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar gündüz de güneş gözlemi yaptı.