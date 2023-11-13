Antalya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Arkadan Çarpma Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, bir başka otomobil arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken, alkollü sürücüye 4 bin 64 TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, bir başka otomobil arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken, alkollü sürücüye 4 bin 64 TL para cezası uygulandı ve ehliyetine 6 ay el konuldu.

Antalya'da aşırı hızlı olması nedeniyle duramayarak başka bir araca arkadan çarpan ve 1,95 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Manavgat'a seyir halindeki Ali Bingöl'ün kullandığı 07 AON 738 plakalı otomobil, Kızılağaç Kavşağı'nda trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle hareket etmeye hazırlanan Mehmet Acar'ın kullandığı 07 LOH 40 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobillerden birisi refüje çıkıp trafik ışığına çarparak durabilirken, diğer araç ise yaklaşık 20 metre ileride durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Ali Bingöl ve Mehmet Acar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü çıktı

Diğer taraftan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 1,95 promil alkollü olduğu belirlenen ve diğer araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ali Bingöl'e 4 bin 64 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA