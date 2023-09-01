Antalya'da kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yapan otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 07 AVS 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kontrolden çıktı. Orta refüje çıkıp tel korkuluklara çarpan sürücü tekrar ana yola indi. Zarar gören aracın sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA