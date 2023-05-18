Antalya'da Karavanların Sokak Aralarına Parkı Yasaklanacak

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne yakın yerlerde sokak aralarına park eden karavanların sayısı her geçen gün artıyor. İnşası devam eden karavan parkın tamamlanmasıyla karavanların sokak aralarına park etmesi yasaklanacak.

ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'ne yakın yerlerde sokak aralarına park eden karavanların sayısı her geçen gün artıyor. İnşası devam eden karavan parkın tamamlanmasıyla karavanların sokak aralarına park etmesi yasaklanacak.

Antalya'da karavan kullananların sayısı, pandemiyle birlikte yükselişe geçti. Artışla birlikte özellikle Konyaaltı ilçesinde sahile yakın noktalardaki sokaklar karavan parklarına döndü. Bazı kişiler kiralardaki fahiş artış sonrası karavanlarda sürekli yaşamaya başlarken bazıları ise uzun süreli tatil için kullanıyor.

Pandemiden sonra çok sayıda insanın karavanda yaşamı tercih ettiğini belirten Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, "Özellikle Antalya bölgesinde kiraların yükselmesi karavanda yaşamı tetikledi ve sayıları arttı. Bu kontrol edilemez hale gelmişti, bunun için karavan parkı yapmaya başladık. Çok yakında tamamlanacak ve karavancı arkadaşları oraya yönlendireceğiz. Devamında da bu parkların sayısı artacak. Hepsi Konyaaltı'nın en güzel yerlerini istiyor ama bu mümkün değil. Alternatifi olmadan buna müdahale etmek doğru olmuyor. Biz alternatif noktaları gösterdikten sonra kullanmayan olursa müdahale edilecek" dedi.