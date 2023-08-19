Antalya'da Karavan Parkı Tatilcileri Bekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde faaliyete geçirdiği 55 araç kapasiteli karavan park tatilcileri bekliyor. Elektrik, tuvalet, duş, mutfak, çamaşırhane gibi sosyal donatıların yer aldığı park, konaklayan karavancılardan ise tam not altı.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya, son dönemlerde karavan tatili yapmak isteyenlerin de uğrak noktası oldu. Pandemiyle birlikte karavan tatiline talebin artmasıyla özellikle Konyaaltı ilçesinde sokak araları ve sahil bandında yapılan parklanmalar nedeniyle çeşitli şikayetler gündeme gelmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak ve caddelerde yaşanan kontrolsüz park sorununun önüne geçmek için karavan parkı ihtiyacını kısa süre önce giderdi. Arapsuyu Mahallesi'nde 55 araçlık elektrik, alt yapı ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı karavan park hayata geçirildi. 6 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen alanda çamaşırhane, mutfak, banyo ve tuvaletler yer alıyor. Zemininde halı, güvenlik kamerasının yanı sıra girişte güvenlik görevlisinin bulunduğu karavan parkta misafirler günlük 300 TL'den 7 gün boyunca konaklayabiliyor. Park ücreti ödeyen karavan tutkunları, sosyal alanları da diledikleri gibi kullanabiliyor. Kısa süre sonra internet hizmetinin de verileceği karavan park, ziyaretçilerini bekliyor.

"Karavanımızı nereye parkedeceğimiz noktasında endişelerimiz vardı"

İstanbul'dan Antalya'ya gelen Uğur Boyludağ, "Daha önce karavan parkla bir tecrübemiz olmamıştı, ilk kez kalıyoruz. Hem iş hem tatil amacıyla bir seyahate çıktık. Antalya'ya geldiğimizde karavanımızı nereye parkedeceğimiz konusunda endişelerimiz vardı. Karavan parkı duyduk. Gelir gelmez hemen karavan parka geldik. Gördüklerimiz ve aldığımız hizmetten çok memnunuz. Güvenlik kamerasının yanı sıra, kapıda güvenlik var. Duş, mutfak, çamaşırhane var. Yeşil alanlarımız ve gece aydınlatması da güzel. Bir karavanda ya da konaklama yerinde ihtiyaç duyulan her şey var. Güzel bir uygulama ama internet sıkıntımız var. Onun da çözüleceğini bildirdiler. Akşamları eğlence amaçlı kültürel bir etkinlik olursa daha keyifli olacaktır" diye konuştu.

"Teşekkür ve takdiri hakediyor"

Konya'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Hasibe Saçıkara ise, karavan parkı çok güzel bulduklarını kaydetti. Buradaki karavan parkın diğer parklardan çok daha güzel olduğunu dile getiren Saçıkara, "Denizi güzel, tuvaletler temiz. Hijyen açısından güzel, mutfağı serin, bir sıkıntımız yok. Burada çalışanlar da bizi güzel karşıladılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de bu hizmet için bir mektup yazacağım. Başkan teşekkürü ve takdiri hakkediyor. Günüm çok güzel geçiyor. Hem denize gidiyorum hem aşçılık yapıyorum. 35 sene çalıştım, hiç tatil yapmadım. Elektriğimiz, suyumuz her şeyimiz var. Hizmetten çok memnunuz" dedi. - ANTALYA