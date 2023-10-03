Antalya'da Karavan Park Hizmete Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda yerli ve yabancı karavan tatilcilerinin daha güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilmesi için hizmete açılan Karavan Park, kampseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı'nda yerli ve yabancı karavan tatilcilerinin daha güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilmesi için hizmete açılan Karavan Park, kampseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin karavan tutkunlarının park sorununu gidermek amacıyla Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi'nde hayata geçirdiği 50 karavan kapasiteli Karavan Park, yerli ve yabancı misafirlerin gözdesi oldu. Karavan Park, denize yakın konumu, elektrik, altyapı, tuvaletler, duş alanları, mutfak ve çamaşırhane gibi sosyal donatı alanlarıyla modern bir kamp hizmeti sunuyor. Bir karavan tatili için her türlü konfor ve imkanın sunulduğu park alanında misafirler, güven içinde tatilin tadını çıkarıyor.

EKSİKSİZ BİR KAMP ALANI

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden misafirlerini ağırlayan Karavan Park, aynı zamanda İngiltere, Rusya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden gelen gezginlere, aileleriyle birlikte karavan keyfi yaşatıyor.

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen ve Karavan Park'ta konaklayan Erdoğan Sarkıkaya, "Öncelikle konumu çok güzel, yeşilliğin içinde denize ve alışveriş merkezlerine çok yakın huzurlu bir kamp alanı. Birçok farklı karavan parkında kaldım ama Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karavan Parkı gerçekten eksizsiz yapılmış tebrik ederim ve teşekkür ederim. Yabancı ziyaretçiler de çok memnun hiç şikayet ettiklerini duymadım. Herkese tavsiye ederim gönül rahatlığıyla gelip kalabilirler" diye konuştu.

GÜVENLİ, KONFORLU VE HUZURLU

Türkiye'deki diğer karavan parklara örnek gösterilecek bir tesis olduğunu belirten Harun ve Nursen Turnüs çifti, şunları söyledi:

"Buraya ilk gelirken tereddüt içindeydik ama tesisi görüp gezdikten sonra hayran kaldık. Mutfak, çamaşırhane, lavabolar ve duş alanları çok temiz. Elektrik ve su hizmeti de alıyoruz. Bu hizmetleri alınca da verilen ücreti hak ediyorlar. Örneğin, karavanımızın kapı penceresini açıp bırakıp güvenli şekilde denize gidip gelebiliyoruz. Güvenlik personeli 24 saat burada ayrıca güvenlik kameraları da var. Bundan sonra kamp için adresimiz belli, artık kafamız rahat. Büyükşehir'in Karavan Parkı, Türkiye'deki diğer karavan parklara örnek gösterilecek bir tesis olmuş. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmeti verdiği için teşekkür ederiz."

"KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSETTİK"

İstanbul'dan iki çocuklarıyla beraber Karavan Park'a gelen Göksel ve Arzu Çelik ailesi, "Aslında burada daha kısa süre kalmayı düşünmüştük ama Karavan Parkı çok sevdik ve kampımızı uzattık. Kamp alanının konforlu olması iki çocuklu aile olarak bizim işimizi de kolaylaştırdı. Kendimizi evimizde hissettik. Bir karavan sahibinin ihtiyacı olan her şey burada bizlere sunulmuş. Çalışanların ilgisi de bizleri çok memnun etti. Geniş ve ferah bir alanda konaklıyoruz, denize ve marketlere çok yakın. Artık her sene buraya gelmeyi istiyoruz" dedi.

"GELECEK YAZ İLK TERCİHİMİZ BURASI"

Ailesiyle birlikte Karavan seyahati yaparak Ankara'dan Antalya'ya gelen Eren Çiftçi keyifli bir tatil geçirdiklerini diye getirerek, "Tesiste tüm imkanlarımız var. Elektrik, su ve çamaşırhane, duş alanları ve mutfak çok temiz. Görevli personeller çok ilgili ve geceleri ışıklandırma var. Sineklere karşı her gün ilaçlama yapılıyor. Ailecek çok memnun kaldık. Gelecek yaz için de şimdiden ilk tercihimiz Karavan Park, mutlaka geleceğiz" diye konuşacak.

"AVRUPAİ BİR TESİS"

Almanya'dan gelerek Türkiye turuna çıkan ve son durak Antalya'ya gelen Rıdvan Baydemir de "Gerçekten Avrupai modern bir tesis yapılmış harika bir yer. Alt yapısı, elektrik, su mutfak, çamaşırhane tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek yapılmış. Bu kadar düzenli bir kamp alanını ilk defa gördüm" diye konuştu.