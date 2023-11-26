Antalya'da Kara Yolu Üst Geçidinde Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

ANTALYA'da kara yolu üst geçidinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Serik Caddesi şehir merkezi istikametindeki kara yolu üst geçidinde meydana geldi. Seyir halindeyken otomobilden yanık kokusu geldiğini fark eden sürücü, aracı durdurdu. Bu esnada otomobil bir anda yanmaya başladı. Otomobilin yandığını görenler yağmura rağmen sürücüye yardım etmek için yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Durum itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil tamamen yanarken kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)