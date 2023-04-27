Turizm cenneti Antalya'da nisan ayının sonunda kar sürprizi yaşandı. Akseki içesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı. Peki, Antalya'da kar mı yağıyor? Antalya'ya kar mı yağdı, hava durumu nasıl? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

Antalya'ya kar mı yağdı? Turizm cenneti Antalya'da nisan ayının sonunda kar sürprizi yaşandı. Akseki içesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı. Peki, Antalya'da kar mı yağıyor? Antalya'ya kar mı yağdı, hava durumu nasıl? Merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA KAR YAĞIŞI

Turizmin başkenti Antalya'ya nisan ayının sonunda kar yağdı. Yağış geniş bir alanda etkili olurken, Alacabel'de kar kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

KARAYOLLARI TEYAKKUZA GEÇTİ

Kar yağışı Akseki'nin Yarpuz mahallesinin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Konya il sınırına kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

KAR KALINLIĞI 10-15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Alacabel'de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirirken ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.