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Antalya'da Kano ve SUP Yapan Tatilciler Rüzgar Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

Antalya'da Kano ve SUP Yapan Tatilciler Rüzgar Nedeniyle Zor Anlar Yaşadı

Turizm Haberleri

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nden denize açılan kano ve SUP yapan tatilciler, rüzgar nedeniyle sahile dönmekte zorlandı. Deniz polisi ekipleri tarafından yardım edilen tatilciler, bazıları bota alınarak kıyıya çıkarıldı.

Antalya'da kano ve Stand Up Paddle (SUP) ile denize açılan ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan tatilciler, deniz polisi ekiplerinin yardımıyla kıyıya döndü.

Konyaaltı Sahili'nden sabah erken saatlerde kano ve SUP ile denize açılanlar, rüzgar nedeniyle sahile dönmekte zorlanınca deniz polisinden yardım istedi.

Bazı tatilcileri bota alarak kıyıya çıkaran deniz polis ekipleri, bazılarına da botla kıyıya kadar eşlik etti.

Kano ve SUP yapan bazı tatilcilerin de bölgedeki gezi teknelerince kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Turizm

Konyaaltı Sahili Antalya Turizm Haberler

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