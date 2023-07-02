Antalya'da Kaleiçi Old Town Festivali Başlıyor

Antalya'da bu yıl sekizincisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali 12 Ekim'de başlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festivalin kente turist çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Festival, Kaleiçi bölgesinin turizmde önemli bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlıyor.

Antalya'da bu yıl sekizincisi düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali 12 Ekim'de başlayacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, yeni yer, kültür ve insan keşfetmek isteyenleri kente çekmek amacıyla düzenlenen festival için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Kaleiçi bölgesinin 12 ay boyunca turizmin devam ettiği önemli bir destinasyon haline geldiğini vurgulayan Uysal, "Bu sonuç kentimizin geleceğinin doğru kurgulanmasıyla ortaya çıktı. Sürecin en önemli halkası olan Kaleiçi Old Town Festivali ise kentimizin markasına dönüştü." ifadelerini kullandı.

Festivalin 12-15 Ekim'de yapılacağını kaydeden Uysal, dünyanın farklı noktalarındaki 1250 şehre tanıtım mektubu ulaştırdıklarını bildirdi.