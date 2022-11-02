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Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi nerede hissedildi?

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Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi nerede hissedildi?

Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi nerede hissedildi? İşte detaylar...

Son Dakika: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildiSon Dakika: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Antalya'da deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi nerede hissedildi? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Akdeniz'de Antalya'nın Kumlıca ilçesinin 68 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:41'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, depremin derinliği ise 22.35 km olarak ölçüldü.

ANTALYA DEPREMİ NEREDE HİSSEDİLDİ?

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi nerede hissedildi?

Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi nerede hissedildi?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Kandilli Deprem Gündem Yaşam Güncel Haberler

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