Antalya'da Hobi Tutkunlarına Buluşma: HobiFest 2023

Yerli ve yabancı hobi tutkunlarını bir araya getirecek olan HobiFest 2023, Antalya'da başlıyor. Festivalde çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve sergiler düzenlenecek.

Yerli ve yabancı hobi tutkunlarını Antalya'da buluşturacak HobiFest 2023, 16 Eylül'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit alanında düzenlenecek festival, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirecek.

Festivalde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının yanı sıra yerli ve yabancı hobi, doğa ve spor kulüpleri yer alacak.

İki gün sürecek festivalde tanıtımlar, eğitimler, workshoplar, gösteriler, yarışmalar, söyleşi ve sunumlar yapılacak.

Çeşitli otomobil kulüplerinin desteğiyle klasik otomobil sergisi açılacak buluşmada, "off-road", "RC drift", "RC touring" ve "crawler" yarışmaları düzenlenecek.

Motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring gibi doğa ve macera sporlarına yönelik etkinliklerin de organize edileceği festival 17 Eylül'de sona erecek.