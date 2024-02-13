Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? 14 Şubat Antalya'da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil?

Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? Antalya'da gece yarısı başlayan sağanak yağış sel felaketine dönüştü. Birçok ilçenin sular altında kaldığı bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Peki, Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? Detaylar...

ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Sel felaketiyle mücadele eden Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan alt geçitteki bir otomobilde, Halil Yıldız isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

ARAÇLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime bugün ara verilirken; Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde okullar yarın da tatil edildi. Yağışın yol açtığı su birikintileri ve sel nedeniyle birçok ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Antalyaspor kafilesi de hava şartları nedeniyle planlanan havalimanına inemedi.

SU BASAN ALT GEÇİTTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada su basan Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyahaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.