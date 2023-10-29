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Antalya'da geziye çıkan turistlerden 5'i kuyuya düştü, biri hayatını kaybetti

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde geziye çıkan 30 kişilik yabancı turist kafilesinden 5 kişi Geyikdağ'da bulunan bir kuyuya düştü. Olay sonucunda bir turist hayatını kaybederken, diğer 4 turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.