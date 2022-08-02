Antalya'da gezilecek yerler, Antalya'da görülmesi gereken doğal güzellikler

Antalya'da gezilecek yerler saymakla bitmez. Etkinlik çeşitlerinin bol olduğu ve denizlerinin güzelliği ile görenleri mest eden bir yapısı bulunan Antalya, sene içerisinde yerli ve yabancı olarak oldukça fazla misafiri ağırlamakta. Türkiye'nin turizm gözbebeklerinden olan Antalya'da birbirinden güzel koylar, plajlar ve tarihi mekanlar bulunuyor. Ayrıca sene içerisinde birçok festivalin gerçekleştiği Antalya'da Akdeniz ikliminin keyfini çıkartabilirsiniz.

ANTALYA'DA GEZİLECEK YERLER

Türkiye'nin turistik anlamda en büyük şehirlerinden olan Antalya, neredeyse senenin tamamını güneş alarak geçiriyor. Sıcaklıkların sene boyu yüksek olduğu nu şehirde, her mevsim gezmek mümkün. Peki Antalya'da gezilecek yerler nerelerdir? İşte Antalya'da gezilecek tarihi ve turistik yerler.

KAŞ

Dünyaca ünlü plajı ile turistleri kendisine çekmeyi başaran Kaş, denizin rengiyle görenleri adeta büyülemeyi başarıyor. Gece hayatı bakımından oldukça gelişmiş olan Antalya' da hemen hemen bütün tatil etkinliklerine rastlamak mümkün. Dağ yamaçlarına yapılan otellerde konaklama yaparak sevdiklerinizle rüya gibi bir tatilin keyfini çıkartabilirsiniz.

ALANYA

Hareketli ve eğlenceli plajları ile her sene insanların dikkatini çekmeye başaran Antalya'nın Alanya ilçesi, muhteşem doğal güzellikleri ile görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Ayrıca Alanya'da yer alan doğal mağaraları ziyaret ederek bir doğa yürüyüşü planlayabilirsiniz. Dalış yapmak ve yüzmek için yer alan farklı koyları ziyaret ederek gezintinizi süsleyebilirsiniz.

Alanya

KALEİÇİ

Antalya'nın en güzel sokaklarının yer aldığı Kaleiçi'nde yer alan mimari güzelliklerle fotoğraflar çekerek gezinizin tadını doyasıya çıkartabilirsiniz. Farklı restoranlarda tadabileceğiniz deniz ürünleri ile dolu olan Kaleiçi şu an Antalya'nın en popüler yeri olarak anılmaktadır.

Olimpos

OLİMPOS

Antalya'nın simgeleşmiş yerlerinden birisi olan Olimpos, Antalya'nın Çıralı ilçesinde yer almaktadır. Doğayla iç içe olan Olimpos her yıl binlerde yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Muhteşem deniz görüntüsüyle görenleri adeta büyülüyor. Doğal güzellikleriyle diğer tatil yerlerinden ayrılan Olimpos, tarihi bakımdan oldukça zenginlik içeriyor.

LİKYA YOLU

Dünyanın en uzun yürüyüş patikalarından birisi olma özelliğini taşıyan Likya yolu, 535 kilometre uzunluğunda. Deniz manzarası eşliğinde ailenizle, sevdiğinizle, arkadaşlarınızla yürüyüş yapabileceğiniz keyifli bir seyahat rotasıdır. Fethiye'den başlayarak Antalya'ya uzanan bu yol yürüyüş yapmayı sevenler için keyifli bir rota olacaktır.

DÜDEN ŞELALESİ

Antalya merkeze oldukça yakın olan Düden şelalesi, çevresinde çay bahçeleri, kafeleri, yürüyüş yolları bakımından oldukça zengindir.40 Metre yükseklikten aşağıya doğru akan Düden şelalesi adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Ayrıca şelale etrafında bolca, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunmakta. Ziyaretçilerin konaklaması için ise Düden şelalesinde oteller bulunuyor. Sevdiklerinizle planladığınız bir seyahat için güzel bir durak olabilir. Sakinliği ile rahatlamanıza yardımcı olabilecek yerlerden bir tanesidir.

Kaputaş Plajı

KAPUTAŞ PLAJI

Ulaşımı taş merdivenlerden oluşan Kaputaş plajı, içerisinde bulunan gizli bir koy ile muhteşem bir manzara bizlere sunuyor. Turkuaz deniz renkleri ve temiz deniz suyu ile görenlerin adeta mest olduğu bir plaj haline gelmiştir. Ayrıca plaj etrafında hiçbir yapının bulunmaması sebebiyle doğanın bütünlüğü bozulmuyor.