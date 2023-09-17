Antalya'da Eylül Ayında Denizin Keyfi

Antalya'da sıcak havanın devam etmesiyle yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkardı. Sıcak havayı değerlendirmek isteyen tatilciler yüzmeyi, balık tutmayı ve kanoya binmeyi tercih etti. Çocuklar ise Akdeniz'in serin sularında eğlendi.

ANTALYA'da yerli ve yabancı turistler, eylül ayının ortasında denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok kentinde sıcaklıklar günden güne düşüş gösterirken, Antalya'da ise hava sıcaklığı 35 derecelerde seyrediyor. Nem oranının yüzde 22 ölçüldüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Hafta sonu sıcak havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar yüzmeyi, bazıları balık tutmayı, bazıları da kanoya binmeyi tercih etti. Çocuklu aileler ise denizde çeşitli oyunlar oynadı. Akdeniz'in serin sularının tadını en çok çocuklar çıkarttı.

Falezlerin üzerinde bulunan seyir terasında bazıları manzaraya karşı fotoğraf çektirirken, bazı gençler Konyaaltı Sahili varyant tarafındaki falezlerin altında bulunan kayalıklardan, tehlikeye aldırış etmeden suya atladı.