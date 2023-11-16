Antalya'da evinde eroin üretimi yapan şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma ekipleri, Kepez ilçesinde bir şahsın evinde eroin ürettiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 46 kg eroin, hassas terazi, kurutma tepsisi, öğütücü makinesi ve 19 bin 600 TL ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Antalya'da evinde eroin maddesi üreterek piyasaya süreceği tespit edilen 1 kişi jandarma operasyonuyla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şb Md.lüğü ve Kepez İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Kepez ilçesinde bir şahsın evinde eroin maddesi üreterek piyasaya süreceğini tespit etti. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 46 kg eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet kurutma tepsisi, 2 adet öğütücü makinesi ve 19 bin 600 TL ele geçirildi. Olayla ilgili ikamet sahibi şüpheli S.Ö. tutuklandı. - ANTALYA