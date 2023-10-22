Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Galipdere Plajını doldurdu. Yabancı ve yerli turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizde yüzdü.

- Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi

Turistler hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Galipdere Plajını doldurdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Galipdere Plajını doldurdu. Yabancı ve yerli turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizde yüzdü.

Ülke genelinde hava sıcaklığında düşüşler yaşanmasına rağmen sıcaklığın 28-29 derecelerde seyrettiği Antalya'nın Alanya ilçesnde, ekim ayının son günlerinde turistlerin deniz keyfi devam etti. Güneşli havayı fırsat bilenler, ilçe merkezinde bulunan Galipdere plajında deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yabancı ve yerli turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizde yüzdü.

"Deniz daha güzel ve daha temiz"

Sıcak havayı değerlendirdiğini belirten Salih Girgin "Ekim aylarının sonunda denize geldik. Çok güzel. Buraya çocukların yanına tatile geldim. Ekim ayında çok güzel denizi, berrak denizi, temiz denizi var. Havada çok güzel. Sanki deniz sonbahar mevsimi değil . Turizm yıl çok iyi geçti. Ben de Ereğli'den geldim. Buraya son kez denize girelim diye geldim" dedi.

"4 mevsimi bir arada yaşıyoruz"

Ekim ayında tatilin keyfini çıkardıklarını söyleyen Şefika Bülbül Demir ise "Denize geliyoruz, denizin şifasını alıyoruz. Türkiye yeryüzünde harika bir ülke. Gezdiğimiz ülkeler arasında dünya milletleri arasında gerçekten onların hayran kaldığı kadar var. Bizim de memleketimize aşık olduğumuz aşikar. Aşığımız memleketimize. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Ege'si başka güzel Karadeniz'i başka güzel. Buraya Ukrayna'dan gelenler Rusya'dan gelenler, diğer ülkelerden gelenler yaza hasret, güneşe hasret. Onlar da buraya geliyorlar. Burası güneşinden, denizinden, otellerinden istifade edebileceğiniz harika bir şehir"ifadelerini kullandı.

Ekim ayında denize girmenin güzel olduğunu vurgulayan Mehmet Demir de diğer şehirlerde denize girmenin mümkün olmadığını söyledi.

(İS.