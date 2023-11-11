Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Bugün nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri duyurmakta. Antalya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar Antalya'da deprem mi oldu? sorusuna yanıt aramakta. Vatandaşalar anlık deprem haberler verilerini takip etmekte. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde yaşanan son 500 depremi halka sunuyor. Bugün nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2023 tarihinde, Türkiye saati ile 12:05:32'de Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin epicentri, Antalya iline bağlı Alanya ilçesine yaklaşık 30.36 km mesafede, enlem 36.26 N, boylam 31.898 E koordinatlarında gerçekleşti. Depremin derinliği ise 89.75 km olarak belirlendi.