Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya Manavgat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, Antalya'da gerçekleşen sarsıntı ile birlikte merak edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya deprem mi oldu? Dün gece Antalya'da deprem mi oldu? Soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

Vatandaşlar sosyal medyada Antalya'da deprem olduğuna dair paylaşımlarda bulundu fakat Kandilli Rasathanesi verilerinde herhangi bir deprem görünmüyor.

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AFAD SON DEPREMLER!