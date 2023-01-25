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Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, Antalya'da gerçekleşen sarsıntı ile birlikte merak edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya deprem mi oldu? Dün gece Antalya'da deprem mi oldu? Soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya açıklarında 25 Ocak günü 15:37 saatlerinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Antalya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Antalya 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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