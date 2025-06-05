Vatandaşlar "Antalya depremi mi oldu?" sorusunu araştırmaya başlarken, AFAD olayla ilgili resmi açıklamasını paylaştı. Antalya depremi, 67 kilometre derinlikte gerçekleşti ve başta Alanya olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Antalya depremi, büyük bir korkuya neden oldu. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA!

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 11:32'de 4.0 büyüklüğünde bir Antalya depremi meydana geldi. Depremin yerin 67,26 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve geniş bir bölgede hissedildiği belirtildi. Antalya depremi, çevre illerde de vatandaşları tedirgin etti.

Antalya depremi nedeniyle birçok kişi kısa süreli panik yaşadı. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak uzmanlar, bu tür orta şiddetteki depremlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Antalya depremi ile birlikte yapı denetimi ve afet bilinci bir kez daha gündeme geldi.

Kandilli Rasathanesi de benzer büyüklükte bir sarsıntıyı kayıtlara geçerken, Antalya depremi sonrası olası artçılar hakkında vatandaşlara uyarılar yapıldı. Özellikle Akdeniz kuşağındaki aktif fay hatları, Antalya depremi gibi sarsıntıların doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Depremin merkez üssünün Gazipaşa olduğu bildirildi. Antalya depremi özellikle sahil şeridindeki ilçelerde daha yoğun hissedildi. Vatandaşlar güvenlik amacıyla açık alanlara yönelirken, AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Antalya depremi sonrası sosyal medyada bilgi kirliliği oluşmaması için yetkililer resmi kaynakların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı. AFAD, Antalya depremi ile ilgili gelişmeleri anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor.