Antalya deprem mi oldu? Sorusu, Antalya'da gerçekleşen sarsıntı ile birlikte merak edilmeye başlandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım bugün Antalya'da deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım bugün Antalya'da deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Antalya deprem mi oldu? Dün gece Antalya'da deprem mi oldu? Soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım bugün Antalya'da deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ