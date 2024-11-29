Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 29 KasımAFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Akdeniz'de saat 21.13'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 74.09 kilometre uzaklıkta saat 22.13'de yerine 34.79 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.