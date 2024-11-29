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 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

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Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Antalya'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Antalya'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Antalya'da Deprem Oldu mu? Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Antalya depremleri! 29 KasımAFAD ve Kandilli deprem listesi!

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Antalya'da Deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Akdeniz'de saat 21.13'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da Deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 74.09 kilometre uzaklıkta saat 22.13'de yerine 34.79 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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