Antalya'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Antalya'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Antalya'da az önce deprem oldu mu?

Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Antalya'da az önce deprem oldu mu?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya Gazipaşa ilçesinde saat 09:09'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Gazipaşa ilçesinde 31 km mesafede 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.