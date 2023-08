Antalya'da denizde fenalaşan İsveçli turist hayatını kaybetti

Antalya'da denizde fenalaşan İsveçli turist kıyıya ulaşmayı başardı ancak kurtarılamadı

İsveçli turistin eşi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı

İsveçli turistin kıyıya gelebilmek için gösterdiği çaba sahildeki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için girdiği denizde fenalaşan 68 yaşındaki İsveçli erkek turist hayatını kaybetti. Turistin denizden çıkmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakınları cenazenin başında gözyaşı döktü.

Olay, Side'de bir plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Side'de kaldıkları otelden küçük plaja gelen Stig Vesterberg, serinlemek için denize girdi. Denizde yürüyerek yaklaşık 30 metre ilerleyen Vesterberg, bir anda fenalaşmaya başladı. Geri dönmeye çalışan ve kıyıya 2-3 metre mesafeye kadar gelen turist, orada yere yığıldı. Denize giren bir başka turistin kıyıya gelen İsveçli turisti görmesiyle Vesterberg, sudan dışarı çıkarıldı. İlk olarak yardımına olay yerinin yakınında bulunan otelin cankurtaranı ve sağlık görevlisi koşarken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaptığı kontrolde turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi ve arkadaşları yaşananları yaşlı gözlerle takip ederken, talihsiz turistin cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze aracına alınarak Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşananlar plajdaki güvenlik kameralarına da an be an yansıdı. Kayalık bölgeden denize giren turistin biraz yürüdüğü, sonra yüzerek geri dönmeye çalıştığı, kıyıya birkaç metre kala ise batıp çıkmaya başladğı anlar kayıt altına alındı.

68 yaşındaki İsveçli turist Stig Vesterberg'in eşiyle birlikte 12 Ağustos tarihinde tatil için Side'ye geldikleri, 26 Ağustos Cumartesi günü ülkelerine dönecekleri öğrenildi.