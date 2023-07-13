Antalya'da Dalış Eğitmeni Orfoz Balığıyla Ders Verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir dalış eğitmeni, ders verdiği sırada yanına yaklaşan orfoz balığına ders notlarını parmak işaretleriyle gösterdi. O anlar sualtı kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan eğitmenin kursiyerlere ders verdiği sırada yanlarına orfoz balığının yaklaşması görüntülendi.

İlçedeki bir dalış okulunda görevli Volkan Demirbaş, eğitim vermek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Bu sırada bir orfoz balığı Demirbaş'ın yanına yaklaştı. Demirbaş, karşısında hareketsiz bir şekilde duran balığa ders notlarını parmak işaretleriyle gösterdi.

Balık, bir süre daha bekledikten sonra dalgıçların yanından ayrıldı.

O anlar sualtı kamerası ile görüntülendi.