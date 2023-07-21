Antalya'da Çöl Sıcaklıkları Etkili Olmaya Başladı

Turizm kenti Antalya'da, çöl sıcaklıklarının ikinci dalgası etkili olmaya başladı. Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sıcak havadan şemsiye ve kartonla korunmaya çalışırken, Meteoroloji sıcaklığın bu seviyelerde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Temmuz ayının girmesiyle hava sıcaklığının yüksek seyretmeye başladığı Antalya'da son 10 gündür ise termometreler 40 derece ve üzerine gösteriyor. Önümüzdeki 3 gün ikinci sıcak hava dalgasının etkili olacağı Antalya'da özellikle pazar gününe dikkat çekildi. Pazar günü 45 derece sıcaklığın ölçüleceği kentte, saat 11.00 iie 16.00 arasında yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması uyarısı yapıldı. İçine girilen Afrika 2. sıcak hava dalgasının hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor. Antalya'da sıcak havada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun az olduğu görülürken, denize inenlerin ise sadece turistler olduğu gözlemlendi. Dışarı çıkan bazı kişileri şemsiye ve başına koyduğu kartonla sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde dinlendi. Konyaaltı ilçesinde bir tabeladaki termometre ise 45 dereceyi gösterdi.

"Pazar gününe dikkat"

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, yapılan tahminler doğrultusunda bölgede 3 gün boyunca yağışın olmadığını ve sıcaklığın etkili olacağını bildirdi.

Rüzgarlarından kuzey yönden sabah saatlerinde, öğleden sonra ise güney yönlere döneceğini ifade eden Acar, "Hafif kuvvette eserken zaman zaman da kıyı şeritlerinde orta kuvvette esmesi bekleniyor. Önümüzdeki 3 güne baktığımız zaman sıcaklıklar özellikle Pazar günü maksimum sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor. Minimum sıcaklıklar 27 ile 31 arasında değişecek. Sıcaklıklarla beraber nemin bugün yüzde 70'lere çıkması beklenirken, önümüzdeki 2-3 gün boyunca maksimum yüzde 35 seviyesinde olacak" dedi.

Önümüzdeki dönemde en yüksek sıcaklıklı günün Pazar olacağını dile getiren Acar, "Bölgemizde Pazar günü 45 derece sıcaklık bekleniyor. Pazar günü için yayınlanan bir değerlendirmemiz var. O gün saat 11.00 ile 16.00 arasında yaşlı çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin dışarı çıkmaması tavsiye edildi" diye konuştu. - ANTALYA