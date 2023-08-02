Antalya'da Cezayir asıllı turist otomobiliyle esnafın üzerine sürdü

Antalya'nın Kundu turizm bölgesinde, Cezayir asıllı turist giriş yasak olan yere otomobille girdi, esnafın üzerine aracını sürdü. Esnaf sandalyeyle kendini korumaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce saat 22.00 sırasında Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Cezayir asıllı turist ailesiyle bir saatçi dükkanına girdi ve fiyat sordu. Fiyatı yüksek bulan turist, esnaf ile tartışmaya başladı. Turist bir süre sonra araç girişine yasak olan ve beton mantarlarla kapalı bulunan yerdeki bariyerleri yıkıp iş yerlerinin önüne geldi. Drift atıp esnafın üzerine otomobili süren turist büyük tepki çekti. Kendini sandalye ile korumaya çalışan esnaf büyük korku yaşarken, diğer müşteriler de yaşananları şaşkınlıkla izledi. Esnaf sürücüyü durdurmaya çalışırken, dükkan içindeki bir müşteri ise yerinde zıplayıp sağa sola kaçarak olayları izledi. Tüm bu yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kundu Polis Merkezi tarafından yakalanan şahsa idari işlem yapıldığı bildirildi.

"Otomobili üzerimize sürdü"

Esnaf Gökhan Buğday, yaşananları ise şöyle anlattı:

"Cezayir asıllı müşteri dükkanımıza geldi. Saatlerin fiyatını sordu ve verdiğim fiyatın yüksek olduğunu söyledi. Başka yere bakabileceğini söyledim. Sonra bize hakaret etmeye başladı. Ailesinin olduğunu ve sorun çıkarmadan gitmesini istedim. 'Siz bekleyin ben geleceğim' dedi ve otomobiliyle girilmesi yasak olan yere dubaları yıkıp girdi. Sonra olay polise intikal etti. Şikayetçi olmadık birbirimizden. Ama yüklü miktarda cezai işlem uygulandı. Otomobili üzerimize sürdü, Alman turist bile taş attı araca. Kafası da iyi değildi muhtemelen, böyle bir olayımız oldu" dedi. - ANTALYA