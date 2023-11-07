Antalya'da Ceviz Yüklü Kamyonet Beton Bloğa Çarptı

Antalya'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu ceviz yüklü kamyonet, refüjdeki beton bloğa çarptı. Bloğun aracın sol ön tarafından içeri girmesi sonucu koltukta sıkışarak acı içerisinde kıvranan genç sürücü, itfaiye ve trafik polis ekiplerince çıkartıldı.

Kaza öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk L. (21) idaresindeki ceviz yüklü 07 MGB 86 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu orta refüje ardından adres levhalarını tutan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle blok aracın sürücü kısmından içeri girerken, Faruk L. Araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ve trafik ekipleri, acı içerisinde kıvranan genç Faruk L'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralanan sürücü tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün arkadaşları, etrafa saçılan cevizleri toplamaya çalıştı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA