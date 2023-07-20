Antalya'da Buğday Tarlaları Halı Tarlasına Dönüşüyor

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlaları yazın halı tarlasına dönüşüyor. Birbirinden farklı renk ve desende dokunan yün halılar arasında dolarla yurt dışına satılanları da bulunuyor.

Turizm kenti Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yazın kavurucu sıcaklarda halı tarlasına dönüşüyor. Farklı renk ve desenlerde dokunan yün halılar, yüzlerce dönüm araziye serilip günlerce güneşte bekletiliyor. Nem nedeniyle içerilerinde biriken ve zarar veren bakteri ve böceklerden arındırılan halıların renkleri de güneşle birlikte daha pastel tonlara kavuşuyor. Döşemealtı ilçesinde yıllardır halı alım ve satışının yanı sıra onarımını da yapan Halil Börekçi, bu yıl buğday hasadının ardından 25 dönümlük tarlasına 2 bine yakın halı serdi. Çalışanlar, sabah erken saatlerde halıları tarlaya serip, gölgelik alanlarda onarılması gerekenleri onarıyor. Öğleden sonra da halıların diğer yönleri çevrilip akşama kadar güneşlendiriliyor. Bu işlem günlerce sürüyor. Halıların tamamının yün dokuma olduğunu belirten Halil Börekçi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinden dahi güneşte bekletilmesi için gönderilen halılar olduğunu söyledi. Halılar arasında nadir bulunan ve yüksek fiyatlardan satılanlar da var.

25 METREKARELİK HEREKE HALISI DOLARLA SATILDI

Kocaeli Hereke'de dokunan 60 yıllık yün halı da halı tarlasına güneşlenmesi için serildi. 25 metrekarelik halı 13 bin dolardan yurt dışındaki bir kişi tarafından alındı. Güneşlenme işlemi bittikten sonra halı, özel kargo ile sahibine gönderilecek. Havanın bugünlerde 45'li dereceleri gördüğü kentte halı güneşlendirme işleminin çalışanlar açısından zorlu olduğunu belirten Börekçi, "Her yıl olduğu gibi yine halı tarlasını faaliyete geçirdik. Halılarımız burada güneşlendirilip, daha sonra yıkanıp sahiplerine teslim edilecek. Bu işlemle hem halıya zarar veren bakteriler ve akarlar arındırılıyor hem de yün iplik güneşte kendi rengini buluyor. Daha canlı oluyor" dedi.

İlçenin farklı noktalarındaki halı tarlaları turizme de katkı sunuyor. Yerli ve yabancı fotoğraf meraklıları, halı tarlalarına gelerek, buralarda fotoğraf çekip, ilçe turizmine katkı sağlıyor. (DHA)