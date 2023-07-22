Antalya'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri belirlendi

Antalya tarihi Kaleiçi'nde bulunan bir butik otelde çıkan yangında hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri belirlendi. Lübnan vatandaşı Vivianne Saad ve Dory Mhanna'nın cesetleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

ÖLEN TURİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Antalya tarihi Kaleiçi'nde yer alan butik otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin, Lübnan vatandaşı Vivianne Saad (53) ile Dory Mhanna (52) olduğu belirlendi. Yangın sonrası yapılan incelemelerin ardından banyoda hayatını kaybettiği belirlenen Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından kaşık sedyeye alınarak cenaze aracına kadar taşındı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saad ile Mhanna'nın, eşyalarını toplarken dumandan etkilendikten sonra banyoda hayatlarını kaybettiği belirlendi. Saad ile Mhann'nın yan odada bulunan çocukları Shana Mhanna (18) ve Shirlay Mhanna'nın (23) ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları sürüyor.