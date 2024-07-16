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Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu?

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Antalya'da aylar süren işkence olayıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İşkenceye uğrayan genç kimdir, olay ne zaman ve nerede gerçekleşti? Bu soruların yanıtları ve olayın ayrıntıları hakkında bilgi arayışı sürüyor.

22 yaşındaki Vedat Kurt, iddiaya göre Antalya'da bir oto bakım atölyesinde çalışırken, alamadığı maaşını istemesi üzerine işyeri ortakları tarafından işkence gördü. Peki, Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA İŞKENCE GÖREN GENÇ KİMDİR?

Şanlıurfa Suruç nüfusuna kayıtlı olan 22 yaşındaki Vedat Kurt'un babası yıllar önce vefat etti. Genç adam ise annesi ve bir kardeşim ile birlikte yaşamaya başladı. Kurt, 4 yıl önce Antalya'da Antepli Ahmet Usta denilen bir oto bakım atölyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. 2 yıl boyunca son aylara ait olan alamadığı maaşını isteyince başına akıl almaz olaylar geldi.

Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE, NEREDE OLDU?

Şanlıurfa'da yaşayan ve çalışmak için Antalya'ya giden genç, iş yerinden maaşını isteyince türlü türlü işkencelere maruz kaldı. 3 ay boyunca sistematik şekilde saldırıya uğrayan geç adam, "Benim gibi gariban bir vatandaşın hakkımı kim savunacak" sözleriyle Adalet Bakanlığına seslendi.

Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu?

SALDIRGAN TUTUKLANDI MI?

İşkencenin tüm delillerinin olmasına rağmen saldırganların elini kolunu sallayarak sokakta gezmesine isyan eden Kurt, şahıslar hakkında hiçbir işlemin yapılmadığını söyledi. Üstelik şahıslar, Kurt'u arayarak şikayetinden vazgeçmesini istiyor ve taciz ile tehditlerine devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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