Antalya'da Arızalanan Otomobil Motosiketle Çekildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobilin arıza yapması sonucu yolda kaldığı anlar, motosiklet sürücüsünün yardımıyla cep telefonuyla kaydedildi.
Antalya'da arızalandıktan sonra yolda kalan otomobili, motosiklete bağladıkları halat yardımıyla çektiler. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil seyir halindeyken arıza yapması sonucu yolda kaldı. Yolda kalan sürücünün imdadına arkadaşı motosiklet sürücüsü yetişti. İpin bir ucunu motosiklete diğer ucunu da otomobile bağlayan her iki sürücü otomobili çekmeyi başardı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil