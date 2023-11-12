Antalya'da Arızalanan Otomobil Motosiketle Çekildi

Antalya'da arızalandıktan sonra yolda kalan otomobili, motosiklete bağladıkları halat yardımıyla çektiler. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil seyir halindeyken arıza yapması sonucu yolda kaldı. Yolda kalan sürücünün imdadına arkadaşı motosiklet sürücüsü yetişti. İpin bir ucunu motosiklete diğer ucunu da otomobile bağlayan her iki sürücü otomobili çekmeyi başardı. - ANTALYA