Antalya'da Alt Geçit Kazası: 5'i Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Antalya'da alt geçide girmek isterken kontrolden çıkan otomobil ortadaki yön levhasına çarptı. Kazaya karışan araca, arkadan gelen otomobil hafif çarparken, 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kepez ilçesine doğru 07 FBZ 17 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan B.U. (39) alt geçide girmek isterken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce refüje daha sonra ise yön levhasına çarptıktan sonra yola savruldu. Bu otomobile ise arkadan gelen M.A. idaresindeki 06 AJ 3948 plakalı otomobil hafif çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.A., otomobilde sıkıştı. Yolcular E.A. (12), Y.U. (12), Y.A. (2) ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü M.A. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2 yaşındaki Y. A., sağlık görevlilerinin kucağında ambulansa alındı. Kazaya karışan vatandaşların aileleri ise büyük üzüntü yaşadı. B.A. ve otomobildeki çocukların bir eğitim merkezindeki sınavdan eve döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobiller ise olay yerinden çekiciyle çekildi. - ANTALYA