Antalya'da Alman turist otel plajında ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan 77 yaşındaki Alman turist, otel plajında şezlongda ölü bulundu. Turistin otel sahilinde eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı, yürüyüşün ardından kısa süre dinlenmek için şezlonga uzandıkları ve sağlık sorununun olmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı Werner Jens Petersen (77), eşi Heidi Petersen Geb. Jung ile birlikte tatil için Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezinde 5 yıldızlı bir otele geldi. Öğle saatlerinde eşiyle birlikte otelin sahilinde yürüyüş yapan Petersen, yorulduğu için sahildeki şezlonga uzandı. Yaklaşık yarım saat sonra Heidi Petersen Geb. Jung, otele geri dönmek için eşini uyandırmaya çalışsa da bunu başaramadı. Otelin sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Werner Jens Petersen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Werner Jens Petersen'in cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabip tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA