Antalya'da 5 Yıldızlı Otellerin Yanı Başındaki Çardaklarda Tatil Devam Ediyor

Turizm kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki oba ve çardaklarda, bölge vatandaşlarının yaz aylarını geçirdiği tatil devam ediyor. 280 çardakta yaklaşık 2 bin kişi tatil yaparken, caretta caretta yuvaları da itinayla korunuyor.

Turizm kenti Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki oba ve çardaklarda, bölge vatandaşlarının yaz aylarını geçirdiği tatil devam ediyor. 280 çardakta yaklaşık 2 bin kişi tatil yaparken, caretta caretta yuvaları da itinayla korunuyor.

Aksu ilçesi Kumköy sahilinde çevre köylerin yanı sıra Antalya'nın diğer ilçelerinden gelen vatandaşların 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede çardak ve obalardaki tatil mesaisi devam ediyor. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil, mayısta başlayıp kasım ayına kadar sürüyor. Ekonomik nedenler ve yayla tatilinin artması nedeniyle bu sezon 500 çardaktan sadece 280'i doldu. 280 çardakta yaklaşık bin 500 ile 2 bin kişi tatil yapıyor. Yeni çardak yapılmayan bölgede, eskiden yapılanların ise düzenlemesi yapılıp daha düzenli bir hale getirildi. Kumsalın ise eskiye göre daha düzenli ve bir tek çöpün bile olmadığı görüldü. Ayrıca sahile yumurta bırakan caretta caretta yuvalarının etrafı tahta çubuklarla çevrelenip koruma altına alındı. Caretta carettalardan birisini yumurtalarını çardağın kenarına bıraktığı ve koruma altına alındığı gözlemlendi.

"100 yıllık gelenek"

Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Abdullah Kaya, bölgede bulunan 500 çardağa bu yıl ekonomik nedenlerden dolayı bir kısım vatandaşların gelmediğini belirtti.

Şu an 300 civarında obanın dolu olduğunu kaydeden Kaya, "Boş sayısı bu yıl bayağı bir fazla. Buraya gelen insanlar genelde tarım kesiminde uğraştığı için yaylaya da giden var. Bu sene beklentimizin altında gelen var. Okul açılınca biraz daha düşüş olur. Şu an sezon iyi gidiyor, ortam daha düzenli ve temiz durumda. Bin 500, 2 bin civarında nüfusumuz var" dedi.

Sahile gelen ve yumurtlayan 10 adet caretta caretta yuvasını koruma altına aldıklarını ifade eden Kaya, "10 yuvamızı 2 aydır koruyoruz. İnşallah yavrularımız çıkacak ve doğaya ulaşacak" dedi.

100 yıllık bir Anadolu geleneğini yaşattıklarının altını çizen Kaya, "Doğaya zarar vermeden insanlarımız kardeşçe yaşıyor. Sokak hayvanlarıyla, carettalarıyla iç içe yaşıyoruz. Kimseyi de mağdur etmiyoruz. Burayı her vatandaşımız kullanabiliyor. Yeni yapılaşmaya bayağı bir engel olduk. Ama çadır kurma ve günü birlik hizmet almaya herkesin hakkı var, her vatandaşımız istediği kullanabiliyor" diye konuştu.

"Hepsi geçici yapı"

Genelde obada emekli ve orta yaş kesiminin bulunduğunu anlatan Kaya, "Genç kesim pek rağbet etmiyor. Ulaşım, su var ama elektrik yok. Güneş paneli ile elektriği sağlıyoruz. Sakin temiz güzel bir havası var. Burayla ilgili mahkeme süreci devam ediyor, devletimiz ne karar verirse başımızın üstünedir. Baraka şeklinde bunlar hepsi geçici yapıdır. Biz burada doğaya, canlılara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Her obamızın numarası var, her vatandaşımızın kaydı vardır. Nüfusumuzun çoğunluğu Serik ve Aksulular ağırlıkta ama herkes gelebiliyor" dedi.

"Sezonun yorgunluğunu atıyoruz"

Çiftçilikle uğraşan Musa Şahin, "35 yıldır buraya gelirim yaz döneminde 2-3 ay dinlenirim. Biz çiftçiyiz, sezon boyunca yoruluyoruz, burada dinleniyoruz. Başka gidebilecek bir yerimiz yok. Eylülde okullar açılıyor, yavaş yavaş toplanmaya başlıyoruz. Burayı temiz şekilde bırakıyoruz. Benim çardağım römork şeklinde; kapatıp traktörle götürüyorum. Kimseye bir zararımız yok. Her yer otel oldu, sadece burası kaldı. Bu yörede sahilde yer kalmadı, bu insanlar nereye gidecek? Hiç olmazsa buranın insanların gelip vakit geçirebileceği yer olarak kalmasını istiyoruz. Caretta caretta yuvalarını koruyoruz, sokak hayvanlarını besliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kültür yaşasın"

Ankara'dan gelip obaya yerleşen İhsan Kılıç, "Bacanağım Kumköylü, o nedenle 30 yıldır buraya gelirim. Bazen otele gidiyoruz ama buradaki zevki orada alamıyoruz. Burası sakin güzel, gece esintisi var. Dışarıdan gelenler yiyip içip kirli bırakıp gidiyor. Burayı inşallah bozmazlar. Çardağın zevki çok başka. İstediğin zaman denize giriyor, dinleniyor, yemek yiyorsun. Otel gibi bir saat dilimi yok. Burası kaldırılırsa yanlış yapılır. 5 yıldızlı otel yapmışlar, Anadolu insanı giremiyor. Bu kültür yaşasın, bura yaşarsa insanlar yaşar" diye konuştu. - ANTALYA