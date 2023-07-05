Antalya'da 5 Plaja Mavi Bayrak Teslim Edildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarına mavi bayraklar törenle teslim edildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Törende konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise plajların temizliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerinin denizle buluştuğu alanlarda bulunan 5 plaj için verilen mavi bayraklar törenle teslim edildi.

Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarına verilen mavi bayrakların teslimi için Erenkuş bölgesinde tören düzenlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, evrensel boyutta doğanın ve doğal kaynakların korunmasını, gelecek nesillere aktarılmasını içeren bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Bu yaklaşımı hayat felsefesi, dünya görüşü olarak benimsediklerini belirten Uysal, "Bunu da Muratpaşa halkı hayata geçirmeye gayret ediyor. Biz de onlara öncülük ediyoruz. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Mavi bayraklarımız tekrar hayırlı olsun, kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise karbon salınımı yapmadan yürüyerek ya da bisikletle gelip bu plajlardan denize insanların girebildiğine değinerek "Uluslararası standartlara göre alınan numunelerde kirliliğin sıfır noktasına yakın değerleri olan bir denizden bahsediyoruz. Bunu korumak gerçekten çok önemli." dedi.

Girişlerin ücretsiz olduğu, şezlong ve şemsiye kiralama hizmetlerinin verildiği plajlara mavi bayraklar teslim edildi.

Törende Erenkuş Falez Plajı'nın mavi bayrağı da göndere çekildi.