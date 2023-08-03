Antalya'da 40 Metrelik Falezlerden Düşen Rus Kadın Turist Kurtarıldı

Antalya'da 40 metrelik dünyaca ünlü falezlerden denize düşen Rus kadın turist için kurtarma seferberliği dikkat çekti. İtfaiye ve tatilciler tarafından turist sedye üzerinde falezlerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarıldı.

Antalya'da 40 metrelik falezlerden denize düşen Rus kadın turist için kurtarma seferberliği

Kayalıklardan düsen kadın itfaiye ve tatilciler tarafından sedye üzerinde yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'da 40 metrelik dünyaca ünlü falezlerden denize düşen Rus kadın turist için kurtarma seferberliği dikkat çekti. İtfaiye ve tatilciler tarafından turist sedye üzerinde falezlerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan falezlerin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin merdivenlerinden inerek denize girmek isteyen Rusya uyruklu bir kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Kadının yerde acılar içerisinde yattığını gören diğer tatilciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye öncelikli olarak deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler kadının karada olmasından dolayı güçlük yaşayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadının karaya çıkarılması için hazırlık yapıldı.

Ekipler ve tatilciler el ele çalıştı

İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın çıkarılmakta güçlük çekilince vatandaşlardan ve turistlerden yardım istendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kadın falezlerin üzerine çıkarılarak ambulansa alınıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Kendini ifade edemeyen kadının üzerinden ise kimlik çıkmadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Kadının çıkarılmasında görev alan Osman Utgunoğlu, "Hanımefendi düşerek yaralanmış. Denizden alınamadı, insanların yardımı ile yukarı çıkardık. Kafasını çarpmış, yorucu bir mücadele oldu. Yardım eden herkese teşekkür ederiz." dedi.