Antalya'da 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yerli ve yabancı şeflerin bir araya geldiği 4'üncü Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerli yabancı misafirlere Antalya'nın ve Türk mutfağının lezzetlerini sunarak dünyaya taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yerli ve yabancı şeflerin bir araya geldiği 4'üncü Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması başladı. Gastronomi buluşmasının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerli yabancı misafirlere Antalya'nın ve Türk mutfağının lezzetlerini sunarak dünyaya taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması (GastroAntalya) Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere çok sayıda yerli ve yabancı şef ile gastronomi öğrencileri katıldı.

"ANTALYA MUTFAĞINI HEP BİRLİKTE GELİŞTİRDİK"

Gastro Antalya'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve pek çok coğrafi işaretli ürünlerinin turizm, tarım ve ekonomi için büyük bir değer yarattığını söyledi. Başkan Böcek, gastronomi sektörünün, restoranların, otellerin ihtiyaç duyduğu tarım ve gıda ürünlerinin büyük bir bölümünün tüm Türkiye'ye Antalya'dan ulaştırıldığına dikkat çekti.

"DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLERİ ANTALYA'DA BULUŞTURDUK"

Yerelden kalkınma projeleriyle tarımda sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek yerel tarıma, yerel gıdaya, yerel üreticiye sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Gıda zenginliğimizi ve tarım potansiyelimizi geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kentimize gastronomi alanında da hak ettiği değeri kazandırmak için başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin 2'ncisini bu yıl çok daha büyük bir ilgi ve büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Tarladan sofraya, Antalya'dan Dünyaya mottosuyla dünyaca ünlü şefleri ve lezzetleri Antalya'mızla buluşturduk. Türk mutfağını uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek amacıyla, bu özel coğrafyanın nimetlerini ustaca kullanmayı sizlerle beraber sürdüreceğiz. Gelen yerli yabancı misafirlerimiz Antalya'mızın, Türk mutfağımızın lezzetlerini deneyimleyerek dünyaya taşımaya devam edecekler" diye konuştu.

TURİZMİN YANINA GASTRONOMİ YAKIŞIR

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise turizmin gözbebeği Antalya'ya gastronominin yakışacağı kadar başka hiçbir şeyin yakışmayacağına dikkat çekerek, "Turizm faaliyetleri içerisinde gastronomiyi ihmal edemeyiz. Anadolu gibi dünyanın en kadim coğrafyasında, tarımın icat edildiği, buğdayın keşfedildiği, bu kadim topraklarda ve büyük bir medeniyetin çocukları olarak gastronominin kitabının bu coğrafyada yazılması gerekir diye düşünüyorum. Gastro Antalya ve daha önce de Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Bey'in yapmış olduğu Food Fest bu coğrafyaya yakıştı. Devamını diliyorum ve destek olan herkesi kutluyorum" dedi.

ŞEFLER, 4 GÜN BOYUNCA HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK

Akdeniz Şefler Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Şef Bilal Yüreğir, Başkan Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Daha sonra ise Başkan Muhittin Böcek, Vali Hulusi Şahin ve diğer katılımcılar Gastro Antalya'nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Böcek ve beraberindekiler alanı ziyaret etti. Festivalde, 15-18 Kasım tarihleri arasında 4 gün süresince şefler hünerlerini sergileyecekler çeşitli sunum yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca çalıştaylar, sunumlar, paneller, şehir stantları, hizmet sunumları, ürün tadımları gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek.