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Antalya'da 4 Katlı Apartmandan 6 Kamyon Çöp Çıktı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmandan vatandaşların şikayeti üzerine yapılan temizlik çalışmasında 6 kamyon çöp çıktı. Ekipler, apartmanda biriktirilen tonlarca atık hurdayı tahliye etti.

4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı, ekipler imece usulü toplayabildi

ANTALYA - Antalya'da vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekiplerinin temizlediği 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı.

Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 3405. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bir binanın sahibi tarafından biriktirilen atıkların kötü kokuya neden olduğu şikayetiyle kaldırılmasını talep etti. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, resmi izinler alındıktan sonra 4 katlı binada temizlik çalışması yaptı. Ekipler, binanın bahçesinde, merdivenlerinde ve dairelerinde tonlarca atık hurda biriktirildiğini tespit etti. Polis ve zabıtanın çevre güvenliği için aldığı tedbirin ardından 20'ye yakın temizlik görevlisinin apartmandan çıkardığı çöpler, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek tahliye edildi. Yaklaşık 8 saat süren temizlik faaliyetinde apartmandan 6 kamyon çöp çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çöplerden arındırılan apartmanda daha sonra böceklere karşı ilaçlama yaptı.

Mahalle sakinleri, kötü kokuya neden olan çöp apartmanın temizlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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