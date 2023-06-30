Antalya'da 29 Yıllık Sitenin Yıkımına Karar Verildi

Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı 1584 Sokak'taki Kanarya Sitesi'nde 66 daire bulunuyor. 1975 yılı inşaat yönetmeliğine göre; 1994 yılında yapılan 10 katlı sitenin 33 dairelik bloku, inşa edildiğinden bu yana hiç kullanılmadı. 33 dairelik diğer 2 blokta oturanların ise tapusu bulunmuyor. Arsa sahibi P.Ç., sitenin güncel deprem yönetmeliğine uygun olmadığını ve yıkılmasının an meselesi olduğu gerekçesi ile daire maliklerini ve kooperatif yönetimini uyardı. Yönetim ise ruhsatlı yapı denetim firmalarından aldıkları raporlar ile sitenin sağlam olduğunu öne sürdü. Konu yargıya taşındı; kooperatif üzerinden yapılan sözleşmeye göre; oturanlar, arsa sahibi ile davalık oldu.

Belediye tarafından kendilerine gelen tebligatta imza, kaşe bulunmadığını, resmi evrak niteliği olmadığını anlatan Karakoç, "Belediyeye tebligatı gönderip, göndermediklerini soracağız. Mahkemeye yeniden başvurduk. Belediye de mecburen mahkemeden çıkacak kararı bekleyecek. Her taraftan olumsuz netice alırsak, yapacak bir şey yok" diye konuştu. Karakoç, tahliye için arsa sahibine maliyet davası açtıklarını, o maliyetlerin kat sahiplerine verilmesi halinde tahliye edeceklerini sözlerine ekledi.