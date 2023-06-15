Antalya'da 200 Milyon TL'ye Mal Olan 5 Katlı Tur Teknesi Sezonu Açtı

Antalya'da turizmci iş adamının yaptırdığı ve 200 milyon liraya mal olan 5 katlı günübirlik tur teknesi denize indi. Bin ton çeliğin kullanılarak yaklaşık 1,5 yılda inşa edilen tekne, aynı anda bin 163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor. İçerisinde mutfak, restoran ve barların yanı sıra çocuklar için oyun grupları da yer alıyor. Tekne sahibi Hasan Çavuşoğlu, 'Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Apartman gibi tur teknesi sezonu açtı

200 milyon TL'ye mal olan 5 katlı günübirlik tur teknesi denize indirilerek sezonu açtı

Yaklaşık bin ton çeliğin kullanıldığı ve 1,5 yılda tamamlanan tekne aynı anda bin 163 misafiri ağırlayabiliyor

İçerisinde mutfak, restoran ve barların yanı sıra çocuklar için oyun grupları da yer alıyor

Tekne sahibi Hasan Çavuşoğlu : "Sonunda başardık"

ANTALYA Antalya'da turizmci iş adamının yaptırdığı ve 200 milyon liraya mal olan 5 katlı günübirlik tur teknesi denize indi. Bin ton çeliğin kullanılarak yaklaşık 1,5 yılda inşa edilen tekne, aynı anda bin 163 misafir ve 50 personel taşıyabiliyor.

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 200 milyon TL'ye yaptırılan 'Legend Big Kral' adlı 5 katlı günübirlik tur teknesinin dualar eşliğinde denize inişi gerçekleştirildi. Aynı anda aynı anda bin 163 misafir ve 50 personeli taşıyabilen teknenin yapımında bin ton çelik kullanıldı. Tüm iç dizayn ve dekorasyonları tamamlanıp denize indirilen tekne, dualar eşliğinde hizmetine başladı. Deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulan tekne, sahibi Hasan Çavuşloğlu tarafından misafirlere gezdirildi.

5 yıldızlı oteli aratmıyor

Devasa görünümüyle görenleri hayretler içerisinde bırakan teknenin iç kısmı da 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Cafe, restoran, bar ve diskonun yanı sıra tur teknesinde çocuklar için oyun grupları da bulunuyor.

"Sonunda başardık"

Tekne sahibi turizmci Hasan Çavuşoğlu, "Sonunda başardık. Tüm testleri ve denemelerini gerçekleştirdik. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem ise teknenin deniz turizmine oldukça katkısı olacağını kendi kategorisinde dünyanın en büyük teknelerinden. Bu bizim şehrimiz adına bir artı. Yaz sezonu için hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.